El presidente del PP, durante la clausura del Congreso Nacional de Nuevas Generaciones en Valladolid, promete una política “decente”, defiende más vivienda y responde a las críticas por sus propuestas sobre la ley de nietos, el absentismo laboral y las ayudas a las familias

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, defendió este sábado un proyecto político basado en el “cambio” y la “regeneración” de España, con los jóvenes como protagonistas, durante la clausura del XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones celebrado en Valladolid, donde Ignacio Dancausa fue elegido nuevo presidente de la organización juvenil.

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En su intervención, Feijóo aseguró que, si llega a la Presidencia del Gobierno, ejercerá una política “decente”, al considerar que “es lo mínimo que merece un país serio”. Asimismo, apeló a los jóvenes para evitar una “generación perdida” y defendió un modelo basado en las oportunidades, la libertad y la posibilidad de construir un proyecto de vida propio.

Uno de los ejes de su discurso fue el acceso a la vivienda. El líder popular afirmó que la dificultad para alquilar o comprar una vivienda se ha convertido en el mejor ejemplo de “lo que ha fallado”, al recordar que muchos jóvenes, pese a tener empleo, no pueden emanciparse y se ven obligados a compartir piso más allá de los 30 años. Como respuesta, apostó por incrementar la construcción de viviendas, facilitar el acceso a alquileres e hipotecas y promover salarios que permitan desarrollar un proyecto de vida.

Feijóo también animó a los jóvenes a implicarse en la transformación del país y defendió que el PP es el partido de las reformas. “Queremos jóvenes libres, propietarios de su vida y de sus decisiones”, afirmó, reivindicando una idea de libertad basada en la capacidad de pensar, emprender y formar una familia sin depender del Gobierno.

El presidente del PP aprovechó además para responder a las críticas recibidas por sus declaraciones sobre la denominada ‘ley de nietos’, la lucha contra el absentismo laboral fraudulento y las ayudas a las familias antes del nacimiento de los hijos. En relación con la ley de nietos, defendió que la concesión de la nacionalidad española debe realizarse con las “garantías necesarias”, mientras que sobre el absentismo sostuvo que los autónomos, emprendedores y trabajadores “honrados” no deben asumir el coste de los fraudes.

Durante el acto, Feijóo agradeció el trabajo de la presidenta saliente de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul, y felicitó a Ignacio Dancausa por su elección al frente de la organización, destacando el consenso alcanzado y la importancia de ofrecer una alternativa política a las nuevas generaciones.