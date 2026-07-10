Castilla y León invertirá un millón de euros en una red de instalaciones de higiene para el operativo INFOCAL

La Consejería de Medio Ambiente y Energía ha comunicado al Consejo de Gobierno la constitución de una red de instalaciones temporales de higiene destinadas al Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León (INFOCAL). Esta iniciativa contará con un presupuesto de un millón de euros y tiene como objetivo prioritario mejorar las condiciones de seguridad y salud de los profesionales que intervienen directamente en la extinción de los fuegos en la comunidad.

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La actuación ha sido encargada a la Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA), que asumirá tanto el suministro como la instalación y la puesta en funcionamiento de las estructuras. Gracias a este despliegue, se establecerán procedimientos claros para la correcta higienización de los efectivos tras su participación en los incendios, garantizando la separación de los circuitos limpio y sucio, así como una gestión adecuada de los equipos de protección individual (EPI).