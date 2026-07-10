La Agencia Española de Seguridad Alimentaria recuerda que el calor favorece el crecimiento de bacterias por lo que las tortillas deben estar bien cuajadas y conservadas en frío

Nada de ir por la calle con la tortilla de patata en el plato envuelta en papel de aluminio ni que al abrirla el huevo se desparrame. El peligro de Salmonela se incrementa en verano con el consumo de huevos y los cada vez más habituales concursos de tortillas que se incluyen en los programas festivos de los pueblos de Salamanca pueden ser un deporte de riesgo si los concursantes no son muy escrupulosos con la manipulación de los huevos.

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Las altas temperaturas favorecen el crecimiento de las bacterias en los alimentos. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria de España, la AESAN, ha dado recomendaciones sobre cómo comer seguro al aire libre y en el caso de las tortillas recomiendan cuajarlas bien y conservarla en la nevera portátil para su transporte, algo que es incompatible con el plato envuelto en aluminio.

La comunidad de Madrid es mucho más amplia en sus recomendaciones. No lavar los huevos antes de meterlos en la nevera, no romper el huevo en el borde del plato, no utilizar la cáscara para separar yemas y claras, cuajar bien la tortilla y si no se quiere cuajar, utilizar huevo pasteurizado. Si se usa huevo crudo se recomienda consumirla al momento y no servirla a personas sensibles como embarazadas, personas mayores o niños muy pequeños. Tampoco se recomienda tenerla al aire, fuera del frío si no se va a consumir, algo que ocurre en la mayoría de los concursos donde las tortillas se exponen mientras el jurado determina y después se consumen por los asistentes.