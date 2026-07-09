Así luce la Plaza Tierno Galván de Santa Marta

El Ayuntamiento de Santa Marta ha concluido las obras de ampliación de la plaza Tierno Galván que dotarán al espacio con 300 m2 más. Esta ampliación ha sido posible gracias a los trabajos de acondicionamiento del acceso principal al pabellón Francisco Samaniego ‘Fay’, que ha pasado de tener una entrada cerrada a contar con un acceso integrado en la propia plaza.

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Se trata de una actuación que cuenta con una inversión de 46.524 euros que se ha sufragado con fondos propios y que ha permitido también renovar el césped en uno de los espacios de juego ubicados en el patio exterior del Colegio Carmen Martín Gaite. Unos trabajos que han consistido en la excavación del antiguo parterre ajardinado y la retirada del viejo pavimento para luego proceder a extender una nueva alfombra de césped artificial de mejor calidad.

En cuanto a la ampliación de la plaza Tierno Galván, se ha acondicionado el acceso al pabellón para fusionarlo con la plaza y lograr un espacio más amplio. Para ello, se ha demolido el muro de hormigón y se ha retirado la valla que delimitaban la entrada, que se ha reutilizado en el nuevo muro de la zona exterior del Área Joven, además de retirar el antiguo pavimento para realizar un nuevo hormigonado e instalar un adoquín en tonos rojizos. A estas actuaciones hay que sumar los trabajos de pintura de la fachada del pabellón.