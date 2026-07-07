Una veintena de jóvenes participa en el primer taller del voluntariado 'Tormes Limpio 2026' acogido en Santa Marta - Ayuntamiento de Santa Marta

La iniciativa, una manualidad de cajas nido para niños y niñas de 6 a 12 años, ha sido celebrada en la mañana de este martes

Durante la mañana de este martes 7 de julio, la Isla del Soto de Santa Marta de Tormes ha acogido un taller de cajas nido dirigido a niños y niñasde 6 a 12 años, una actividad impartida por los 22 jóvenes que participan en el voluntariado 'Tormes limpio 2026'.

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De esta mañera, los asistentes han aprendido a transformar bricks y botellas de plástico en nidos para cobijar a diferentes especies de aves. Esto ha sido posible, según informa el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, al Instituto de la Juventud de Castilla y León, que, a través de la entidad B.612, potencia el voluntariado entre los jóvenes de 16 y 17 años.

De esta manera, se busca potenciar los recursos ambientales como atractivos turísticos, deportivos y de ocio, con una programación que contempla actividades abiertas al público general. Así, la actividad de este martes irá seguida de la prevista para el próximo viernes 10 de julio, también en la Isla del Soto.

En concreto, está programada a partir de las 11:30 horas una yincana medioambiental dirigida a niños de entre 8 y 12 años que, según invitan desde el consistorio, "solo deberán llevar ropa cómoda y ganas de disfrutar en la mejor compañía y en el mejor entorno natural".