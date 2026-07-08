La urbanización Átyka luce nueva imagen

Los trabajos se han realizado en la calle Corinto, en el camino de Calvarrasa y en dos tramos de la avenida del Pireo, las vías más deterioradas de la urbanización debido al volumen de tráfico que soportan a diario.

El proyecto ha supuesto una inversión total de 50.305 euros que se han sufragado con cargo al Fondo de Cohesión Territorial de la Junta de Castilla y León y han consistido en la demolición del firme y las rampas de garaje en los tramos afectados para posteriormente preparar la superficie y hormigonar. Además, también se ha repuesto la señalización y los reductores de velocidad, así como todos los registros nivelados.

El alcalde de Santa Marta, David Mingo, visitó unas obras que “se han ejecutado para frenar el deterioro de las calles principales de una urbanización que cuenta con 350 vecinos, por lo que era necesario solventar este problema y frenar también los problemas de circulación”.