Imagen de parte del terreno afectado hace dos días por el incendio en una casa abandonada entre Pelabravo y Santa Marta | Andrea Mateos

Dos dotaciones de Bomberos del Parque de Villares de la Reina se han movilizado para realizar labores de refresco y evaluación del terreno

Un nuevo aviso por un incendio de cultivo ha movilizado en el mediodía de este jueves a los Servicios de Extinción de Incendios del Parque de Bomberos de Villares de la Reina.

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Al parecer, según confirman a este medio los propios bomberos, se trata del incendio que tuvo lugar hace dos días en Pelabravo en una casa abandonada, que afectó también a parte del pasto que había en sus inmediaciones y que este jueves se ha reactivado al mantenerse vivo en el subsuelo.