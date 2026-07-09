Un nuevo aviso por un incendio de cultivo ha movilizado en el mediodía de este jueves a los Servicios de Extinción de Incendios del Parque de Bomberos de Villares de la Reina.
Al parecer, según confirman a este medio los propios bomberos, se trata del incendio que tuvo lugar hace dos días en Pelabravo en una casa abandonada, que afectó también a parte del pasto que había en sus inmediaciones y que este jueves se ha reactivado al mantenerse vivo en el subsuelo.
Hasta el lugar se han movilizado dos dotaciones de bomberos para realizar labores de refresco en la zona donde se ha producido el reavivamiento y también para evaluar el terreno.