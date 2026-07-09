Dos personas resultan heridas tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban en la A-62

Dos personas han resultado heridas este jueves tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban en la A-62.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso a las dos de tarde, en el que se informaba de que había un hombre y una mujer que estaban fuera del vehículo y heridos.