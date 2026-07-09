Se ingresarán las solicitudes aprobadas para la incorporación de jóvenes al sector, la modernización y la sucesión en explotaciones agrarias

La Consejería de Agricultura de la Junta a aprobado el pago de 15,8 millones de euros en ayudas para favorecer la incorporación de jóvenes, la modernización y la sucesión de explotaciones agrarias de los que 1,2 se destinarán a Salamanca.

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Así, según los datos aportados por la Consejería, Salamanca recibirá 16 subvenciones para la incorporación de jóvenes que se repartirán 428.840,43 euros; 22 son para inversiones en planes de mejora por un importe de 796.916,51 euros; 1 ayuda de 54.852,00 euros para inversiones en digitalización y energías renovables. En total 39 subvenciones por un importe total de 1.280.608,94 euros.