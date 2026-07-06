El Gobierno presenta un Plan Estatal de Fertilizantes para que esté listo en el primer trimestre de 2027

El Gobierno de Pedro Sánchez presentó este lunes un Plan Estatal de Fertilizantes para que esté listo en el primer trimestre de 2027 y con la intención de que “España produzca más y mejor y reduzca su dependencia”.

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El presidente, Pedro Sánchez en presencia del ministro de Agricultura, Luis Planas ha indicado que el Gobierno fue “consciente, desde el primer minuto, del alcance de la crisis” derivada del conflicto en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz de cara a los fertilizantes. Sin ellos, dice "no hay seguridad alimentaria posible”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis PlanaS, durante la presentación del Plan Estatal de Fertilizantes | Jesús Hellín - Europa Press

Este Plan propio obecede a tres ejes: continuar con la apuesta por la agricultura de precisión; reducir la dependencia del gas natural para fabricar fertilizantes; y la transparencia en los precios.

El objetivo, según Sánchez, es que “España produzca más y mejor, reduzca su dependencia y pueda apoyar con más eficacia a quienes garantizan nuestra seguridad alimentaria”, ya que es cuarta en volumen de exportaciones a nivel europeo y séptima a nivel global y con calidad.

Por su parte, Planas ha declarado que entre los objetivos principales del plan se pretende conseguir una utilización más eficiente de los fertilizantes, destacando la importancia de la I+D+I y recuperando la fertilización orgánica o el desarrollo de bioestimulantes.

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