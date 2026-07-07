Un coche queda completamente calcinado tras incendiarse en la SA-810, en el Campo de Peñaranda

Un coche ha quedado completamente calcinado tras incendiarse en la SA-810, en el Campo de Peñaranda.
El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso a las 17:15 horas de este martes por un vehículo que se estaba quemando en el kilómetro 15 de esta vía.
El fuego ha afectado únicamente al vehículo, no dejando heridos y produciendo algunos daños en la calzada.
Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico desplazados han estado regulando el tráfico en el lugar del suceso para garantizar la seguridad en la zona mientras actuaban los Servicios de Extinción de Incendios.