Un coche queda completamente calcinado tras incendiarse en la SA-810, en el Campo de Peñaranda

Un coche ha quedado completamente calcinado tras incendiarse en la SA-810, en el Campo de Peñaranda.

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El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso a las 17:15 horas de este martes por un vehículo que se estaba quemando en el kilómetro 15 de esta vía.

El fuego ha afectado únicamente al vehículo, no dejando heridos y produciendo algunos daños en la calzada.