Condenado a tres años de prisión en Salamanca por agredir sexualmente a su esposa

Un hombre ha sido condenado a tres años de prisión por la Audiencia Provincial de Salamanca como autor de un delito de agresión sexual. Según la sentencia condenatoria, el acusado habría realizado contactos sexuales no consentidos con su esposa mientras esta dormía junto a su hija menor.

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Los hechos se remontan al 9 de abril de 2022 en el domicilio familiar. Según la sentencia, el acusado comenzó a realizar tocamientos a su esposa mientras dormía la siesta con la niña. La mujer le manifestó expresamente que no quería mantener relaciones y le pidió que respetara la presencia de la menor, pero él continuó.

Por estos hechos, ha sido condenado a tres años de cárcel, además de la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima durante seis años, así como comunicarse con ella. A mayores, la Audiencia Provincial le ha impuesto seis años de libertad vigilada, siete años de inhabilitación para profesiones donde tenga contacto habitual con menores y una indemnización de 3.000 euros por daños morales.

Absuelto del delito de violación La misma sentencia condenatoria recoge la absolución del acusado del delito de violación, que, según Fiscalía, habría cometido sobre su mujer entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019, por la que solicitaban penas mucho más elevados.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Salamanca le ha absuelto de este episodio al considerar que no existen pruebas suficientes.

La Sala explica que la declaración de la víctima presenta una contradicción esencial respecto a las fechas de los hechos, circunstancia que entiende que perjudicó el derecho de defensa del acusado y resta credibilidad a ese episodio concreto.