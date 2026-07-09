La Caja Rural de Salamanca se moderniza y mantiene su cercana esencia con la renovación de la imagen de su sede central - Andrea Mateos

Esta reforma, aunque más digitalizada, mantiene la personalidad de la empresa: "La cercanía, la confianza, la proximidad, la marca personal y la atención personalizada son un aspecto clave"

La Sede Central de Caja Rural de Salamanca, ubicada en el número dos de la Puerta Zamora, ha sido el foco principal desde las 12:30 horas de este jueves por un motivo principal: la presentación de la nueva imagen de la marca, en la que se incluye la reforma de su sede central, que estará abierta al público este lunes 13 de julio.

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Como evento inaugural, la mañana ha comenzado con las intervenciones de Casimiro Martín, presidente de la Caja Rural de Salamanca; Ernesto Moronta, ex presidente de la marca; Ignacio Juez, director general de la Caja Rural de Salamanca; y Carlos García Carbayo, el alcalde del Ayuntamiento de Salamanca.

Así, los ojos de los presentes se han puesto sobre la sede central de la marca, un edificio que desde su construcción en el año 1977, ha sido una figura principal icónica de la capital del Tormes: “En los primeros años desde su edificación, nuestra sede era la única manera de saber la temperatura de la localidad”, ha detallado Moronta, ejemplificando la importancia de dicho edificio como elemento de unidad social.

Caja Rural De Salamanca Presenta La Renovación De Su Imagen De Marca Y La Reforma De Su Oficina Principal (10)

Ignacio Juez, en cambio, ha sido el encargado de exponer los objetivos de la nueva imagen de la Caja Rural de Salamanca: "Buscamos con esta reforma construir espacios más amables y acogedores, tanto para nuestros equipos como para nuestros clientes", ha explicado, añadiendo que persiguen "espacios más sostenibles, que muestren lo que somos y lo que queremos ser". Así, se quiere proyectar a la sociedad la ambición por prestarles el mejor servicio y los mejores productos financieros.

Carlos García Carbayo, por su parte, ha hecho hincapié en la labor de Caja Rural como empresa al servicio de los salmantinos. En este sentido, ha apuntado que esta nueva imagen, aunque más digitalizada, mantiene la esencia de la empresa, donde la cercanía, la confianza, la proximidad, la marca personal y la atención personalizada son un aspecto clave: "Esto es muy importante en los tiempos digitales que vivimos actualmente, donde los clientes reciben cada vez más atenciones digitales y más distanciadas".

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Caja Rural De Salamanca Presenta La Renovación De Su Imagen De Marca Y La Reforma De Su Oficina Principal (19)

En concreto, la reforma del edificio, que cuenta con siete plantas habilitadas además de la planta baja, se ha centrado en la modernización de esta la planta baja y la parte trasera de la sede, la que trabaja la Dirección Comercial de la sede: "Hemos hecho esto buscando el mejor servicio a todos nuestros clientes, que trabajan codo con codo con este sector de la marca", ha apuntado Juez. Como conclusión, ha recalcado su orgullo por haber cumplido en tiempo y forma: “Tenemos que estar orgullosos de tener empresas de arquitectura y construcción que puedan conseguir esto”.