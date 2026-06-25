El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca recuerda el papel esencial de la farmacia comunitaria, especialmente en el medio rural, para prevenir riesgos y cuidar la salud durante los meses de calor

Con la llegada del verano, la salud cotidiana exige atención especial: hidratación, protección

solar, conservación adecuada de los medicamentos, prevención de picaduras, seguridad en

piscinas y playas, y cuidado de mayores, niños y pacientes crónicos. En todos esos ámbitos, la

farmacia comunitaria se convierte en un punto de referencia sanitario cercano, accesible y

profesional.

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En Salamanca, esta labor adquiere una importancia especial en el medio rural. En muchos

pueblos, la farmacia es mucho más que un establecimiento sanitario: es una puerta abierta al

consejo profesional, a la prevención y a la detección temprana de problemas de salud. Y en

verano, cuando aumentan los desplazamientos, las temperaturas extremas y la presencia de

población mayor o visitantes, esa cercanía resulta aún más valiosa.

Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca se recuerda que detrás de cada

farmacia hay una red profesional comprometida con la Salud de la población, también en los

momentos en los que el calor, las vacaciones o la distancia pueden hacer más necesario contar

con un consejo sanitario próximo y fiable.

Los farmacéuticos salmantinos recomiendan beber agua con frecuencia, evitar la exposición

solar en las horas centrales del día, aplicar correctamente el fotoprotector, revisar la piel tras

paseos por el campo para detectar posibles garrapatas y no guardar medicamentos en lugares

sometidos a calor intenso, como coches o zonas expuestas al sol.