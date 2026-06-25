Con la llegada del verano, la salud cotidiana exige atención especial: hidratación, protección
solar, conservación adecuada de los medicamentos, prevención de picaduras, seguridad en
piscinas y playas, y cuidado de mayores, niños y pacientes crónicos. En todos esos ámbitos, la
farmacia comunitaria se convierte en un punto de referencia sanitario cercano, accesible y
profesional.
En Salamanca, esta labor adquiere una importancia especial en el medio rural. En muchos
pueblos, la farmacia es mucho más que un establecimiento sanitario: es una puerta abierta al
consejo profesional, a la prevención y a la detección temprana de problemas de salud. Y en
verano, cuando aumentan los desplazamientos, las temperaturas extremas y la presencia de
población mayor o visitantes, esa cercanía resulta aún más valiosa.
Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca se recuerda que detrás de cada
farmacia hay una red profesional comprometida con la Salud de la población, también en los
momentos en los que el calor, las vacaciones o la distancia pueden hacer más necesario contar
con un consejo sanitario próximo y fiable.
Los farmacéuticos salmantinos recomiendan beber agua con frecuencia, evitar la exposición
solar en las horas centrales del día, aplicar correctamente el fotoprotector, revisar la piel tras
paseos por el campo para detectar posibles garrapatas y no guardar medicamentos en lugares
sometidos a calor intenso, como coches o zonas expuestas al sol.
Pequeños gestos pueden evitar problemas importantes. Por eso, ante cualquier duda sobre un
tratamiento, una reacción, una picadura, un golpe de calor o la preparación de un botiquín de
viaje, la farmacia es siempre un lugar al que acudir.