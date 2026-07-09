Guijuelo volverá a acoger la Copa de Campeones de Castilla y León de pádel

Las Pistas Municipales de Pádel de Guijuelo serán escenario, por segundo año consecutivo, de la Copa de Campeones de Castilla y León, una competición organizada por la Federación de Pádel de Castilla y León en colaboración con el Ayuntamiento de Guijuelo.

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El torneo se celebrará los días 18 y 19 de julio de 2026 y reunirá a los mejores jugadores de la comunidad, con la participación de los campeones provinciales, finalistas e invitados especiales. La competición contará con 16 parejas en categoría masculina y 12 en femenina.