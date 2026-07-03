Guijuelo reúne a 170 mayores en el Encuentro provincial de jubilados

Este viernes, la plaza Mayor de Guijuelo ha acogido el acto de bienvenida a las asociaciones de jubilados de la provincia que participan en el Encuentro Provincial de Mayores, una cita ya habitual en el calendario de actividades para este colectivo.
A partir de media mañana, alrededor de 170 mayores llegados desde localidades como Puente del Congosto, Lagunilla, Sanchotello, Ledrada y Puerto de Béjar, además de Candelario, Colmenar y El Tejado, se han reunido en este punto destacado de Guijuelo para iniciar el programa de actos. Tras la recepción oficial y el saludo entre las diferentes asociaciones, la jornada ha continuado con una eucaristía en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, a la que han asistido la mayoría de los participantes, y con la comida de convivencia en el recinto ferial, pensada para favorecer el encuentro entre vecinos de distintos municipios de la provincia de Salamanca, España.
Para completar el programa se entregarán las placas conmemorativas de las Bodas de Oro por parte de José María Regalado, presidente de la Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Salamanca. Además, habrá un sorteo de regalos donados por establecimientos locales, como muestra de apoyo del comercio de Guijuelo a los mayores, y se cerrará la jornada con música y baile en la misma plaza Mayor, poniendo el broche festivo a este encuentro intergeneracional.