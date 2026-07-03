Guijuelo reúne a 170 mayores en el Encuentro provincial de jubilados

Este viernes, la plaza Mayor de Guijuelo ha acogido el acto de bienvenida a las asociaciones de jubilados de la provincia que participan en el Encuentro Provincial de Mayores, una cita ya habitual en el calendario de actividades para este colectivo.

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A partir de media mañana, alrededor de 170 mayores llegados desde localidades como Puente del Congosto, Lagunilla, Sanchotello, Ledrada y Puerto de Béjar, además de Candelario, Colmenar y El Tejado, se han reunido en este punto destacado de Guijuelo para iniciar el programa de actos. Tras la recepción oficial y el saludo entre las diferentes asociaciones, la jornada ha continuado con una eucaristía en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, a la que han asistido la mayoría de los participantes, y con la comida de convivencia en el recinto ferial, pensada para favorecer el encuentro entre vecinos de distintos municipios de la provincia de Salamanca, España.

Encuentro Mayores En Guijuelo 1 1

Para completar el programa se entregarán las placas conmemorativas de las Bodas de Oro por parte de José María Regalado, presidente de la Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Salamanca. Además, habrá un sorteo de regalos donados por establecimientos locales, como muestra de apoyo del comercio de Guijuelo a los mayores, y se cerrará la jornada con música y baile en la misma plaza Mayor, poniendo el broche festivo a este encuentro intergeneracional.