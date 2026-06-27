La zona de baño de Puente del Congosto estrena aseos renovados y un nuevo acceso para este verano

La zona de baño de Puente del Congosto afronta la temporada estival con varias novedades destinadas a mejorar la experiencia de vecinos y visitantes que cada verano acuden a este enclave del río Tormes.

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Entre las principales actuaciones realizadas se encuentra la reapertura de los aseos públicos, que vuelven a estar en funcionamiento tras años sin prestar servicio. Además, se ha habilitado el acceso a una pasarela que permite cruzar la presa desde el barrio de Prosperidad, un paso cuyo mantenimiento durante el verano dependerá del cumplimiento de las normas de uso por parte de los usuarios.

A estas mejoras se suman otras ejecutadas en los últimos años, como la instalación de barandillas y la adecuación del paseo de acceso al agua, con el objetivo de facilitar la entrada y salida del baño, especialmente a las personas con dificultades de movilidad.