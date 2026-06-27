Un motorista, investigado tras ser sorprendido conduciendo sin carnet, ebrio y de forma temeraria en Salamanca

La Policía Local de Salamanca ha instruido un atestado por un presunto delito contra la seguridad vial después de interceptar a un motorista que circulaba por la calle Los Zúñiga careciendo de permiso de conducción, ya que, según las actuaciones policiales, nunca lo había obtenido.

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Los hechos tuvieron lugar a las 6:28 horas de este sábado. Además de conducir sin autorización, el conductor arrojó un resultado positivo en la prueba de alcoholemia, por lo que también fue denunciado por este motivo.

Los agentes formularon, asimismo, diversas denuncias relacionadas con la circulación irregular del vehículo y por conducción temeraria. La pasajera que viajaba en la motocicleta también fue denunciada por no hacer uso del casco de protección homologado.