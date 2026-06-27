Un herido tras el vuelco de una furgoneta en la N-620 a la altura de Parada de Rubiales

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido en la mañana de este sábado tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera N-620, a la altura de Parada de Rubiales.

Publicidad Publicidad

El siniestro se produjo a las 10:13 horas en el kilómetro 208 de la vía, cuando una furgoneta se salió de la calzada y terminó volcando por causas que se desconocen.

La sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso informando de que el conductor, único ocupante del vehículo, había resultado herido, aunque se encontraba consciente y ya había conseguido salir de la furgoneta.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de Emergencias Sanitarias-Sacyl para atender al conductor y trasladarlo si su estado lo requería.