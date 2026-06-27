Arde un coche en la A-50 y obliga a movilizar a los bomberos de madrugada

Los bomberos han intervenido en la madrugada de este sábado, 27 de junio, para extinguir el incendio de un vehículo registrado en la A-50, a la altura de la urbanización La Yedra, en el término municipal de Santa Marta de Tormes.

Publicidad Publicidad

El aviso se recibió pasadas las 5:30 horas y, en un primer momento, fue comunicado como un incendio de vegetación en las inmediaciones de Valdelagua. Sin embargo, una vez desplazados hasta el lugar, los efectivos comprobaron que el origen de la alerta era un turismo que se encontraba completamente envuelto en llamas en la cuneta de la autovía.

Los bomberos procedieron a sofocar el incendio y evitaron que el fuego se propagara a la vegetación existente junto a la carretera.