Guijuelo lanza este viernes su VIII Ruta de Pinchos ‘Saborea Guijuelo’

El Ayuntamiento de Guijuelo, a través de la concejalía de Hostelería, ha puesto en marcha la VIII Ruta de Pinchos "Saborea Guijuelo", una cita ya consolidada en el calendario local y muy esperada por los establecimientos del municipio. Una de las novedades de esta nueva edición es la ampliación de las fechas de la ruta, que comenzará este viernes 12 de junio y finalizará el 7 de agosto, ofreciendo así más tiempo para disfrutar de las propuestas gastronómicas. En esta octava edición participarán diez locales de hostelería del municipio y se establece un precio máximo de 3 euros por pincho, con el objetivo de facilitar que el público pueda probar varias elaboraciones en una misma jornada.

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El jurado, en esta ocasión, será popular, por lo que serán los propios usuarios, con sus votaciones, los que determinen cuáles son los establecimientos merecedores de los tres premios: Pincho de Oro, Pincho de Plata y Pincho de Bronce. Cada uno de los locales ganadores recibirá un diploma acreditativo y un detalle, como reconocimiento a su trabajo y a la creatividad en los pinchos presentados. La iniciativa busca, además, dinamizar la hostelería local y atraer visitantes a Guijuelo y su entorno, reforzando la oferta turística de la provincia de Salamanca.