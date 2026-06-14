Guijuelo celebra su Corpus Christi en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

Este domingo 14 de junio, el municipio de Guijuelo ha acogido sus actos de celebración del Corpus Christi, en los que un total de 18 menores han sido los protagonistas junto con la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Guijuelo.

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Celebracion Corpus Guijuelo

La jornada ha comenzado a las 12:45 horas en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, donde se ha llevado a cabo el acto de eucaristía para después arrancar con una procesión que ha conducido a los presentes hasta la Plaza Mayor del municipio.