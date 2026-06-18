Guijuelo estrena este viernes su temporada de baño con la apertura de las piscinas municipales

La temporada de baño en Guijuelo comenzará oficialmente este viernes con la apertura de las piscinas municipales.

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El alcalde, Roberto Martín, ha visitado este jueves las instalaciones acompañado por la teniente de alcalde, Yolanda Alonso, el concejal de Deportes, Jesús Manuel Hernández, y el coordinador del área, Melchor Herráez, para comprobar que el recinto está en perfectas condiciones para recibir a los bañistas.

Durante la visita, las autoridades confirmaron que todo el personal que trabajará durante la campaña estival ya está perfectamente coordinado.