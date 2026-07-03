La Asociación Memoria y Justicia iniciará una localización, exhumación e identificación de los restos óseos de 17 persona víctimas de la Guerra Civil que fueron inhumadas en una fosa común en el cementerio de Puente del Congosto.
El Ayuntamiento de la localidad ha iniciado un plazo de información pública con el fin de que se puedan presentar alegaciones al proceso; que las personas con algún interés puedan aportar información sobre la identidad o el paradero de las víctimas y facilitar que los descendientes directos de las personas cuyos restos deban ser exhumados puedan manifestar, en su caso, su oposición a la exhumación.
Según los datos que aporta la asociación, estas personas fueron asesinadas entre agosto y septiembre de 1936. Habría sin identificar todavía 11 personas, todos ellos hombres.
- Día 9 de agosto de 1936: siete hombres sin identificar de 21, 22, 26, 28, 30, 35 y 50 años
- Día 19 de agosto de 1936: tres hombres sin identificar de 20, 22, 25 años
- Día 31 de agosto de 1936: un hombre sin identificar de 24 años
Junto a ellos se encuentran en la lista Emilio Escobar Moreno, 24 años, natural de Baños de Montemayor; Miguel Escobar Moreno, 25 años, natural de Baños de Montemayor; Enrique Jiménez Calavia, 33 años, natural de Béjar; y German Gassanet Rubio, 50 años, vecino de Béjar.
El expediente se puede consultar en las dependencias del Ayuntamiento de Puente del Congosto.