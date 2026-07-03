La Asociación Memoria y Justicia iniciará una localización, exhumación e identificación de los restos óseos de 17 persona víctimas de la Guerra Civil que fueron inhumadas en una fosa común en el cementerio de Puente del Congosto.

El Ayuntamiento de la localidad ha iniciado un plazo de información pública con el fin de que se puedan presentar alegaciones al proceso; que las personas con algún interés puedan aportar información sobre la identidad o el paradero de las víctimas y facilitar que los descendientes directos de las personas cuyos restos deban ser exhumados puedan manifestar, en su caso, su oposición a la exhumación.