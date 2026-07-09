Palacios de Salvatierra celebrará sus fiestas en honor a Santa María Magdalena

El Ayuntamiento de Guijuelo y el alcalde de Palacios, Salvador Ingelmo, presentaron la programación festiva organizada para honrar a Santa María Magdalena.

Publicidad Publicidad

Las actividades comenzarán el viernes 24 de julio a las 21:00 horas con el acto de bienvenida. A continuación, se realizará una degustación de productos ibéricos y la noche cerrará con la actuación de Dj Fino.

La jornada del sábado arrancará con la eucaristía y la posterior procesión de la santa, que estará acompañada por la música del grupo folclórico El Torreón de Guijuelo. Al terminar, se ofrecerá un vino de honor en la carpa municipal. La programación continuará por la tarde con hinchables acuáticos y finalizará a la noche con una verbena en la plaza Mayor amenizada por 'Fenix by Sara Music'.