Palacios de Salvatierra celebrará sus fiestas en honor a Santa María Magdalena

El Ayuntamiento de Guijuelo y el alcalde de Palacios, Salvador Ingelmo, presentaron la programación festiva organizada para honrar a Santa María Magdalena.
Las actividades comenzarán el viernes 24 de julio a las 21:00 horas con el acto de bienvenida. A continuación, se realizará una degustación de productos ibéricos y la noche cerrará con la actuación de Dj Fino.
La jornada del sábado arrancará con la eucaristía y la posterior procesión de la santa, que estará acompañada por la música del grupo folclórico El Torreón de Guijuelo. Al terminar, se ofrecerá un vino de honor en la carpa municipal. La programación continuará por la tarde con hinchables acuáticos y finalizará a la noche con una verbena en la plaza Mayor amenizada por 'Fenix by Sara Music'.
El domingo a las 14:30 horas se celebrará la comida de confraternidad en la carpa. Las personas interesadas en asistir deben recoger un ticket en el bar del municipio, aportando una donación previa de 10€ que se destinará al beneficio de la pedanía. Las celebraciones terminarán por la tarde con la instalación de hinchables en la plaza Mayor.