El Gobierno informará este lunes a las comunidades del techo de gasto para los Presupuestos de 2027

El ministro de Hacienda, Arcadi España, presidirá este lunes, a las 12.00 horas, su primer Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que trasladará a las comunidades autónomas el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, y los objetivos de estabilidad presupuestaria que servirán de base para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, según ha recogido Ical.

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El Ejecutivo ya ha avanzado que las cuentas públicas del próximo año tendrán un carácter expansivo y contemplarán el mayor gasto social de la historia, con la vivienda como una de las principales prioridades junto al refuerzo del Estado del bienestar.

Además del techo de gasto, el Ministerio de Hacienda comunicará a las comunidades autónomas y a la Comisión Nacional de Administración Local los objetivos de déficit que deberán asumir para cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tal y como ha informado Ical.

Según Ical, tras la reunión del CPFF, el Gobierno prevé aprobar estas cifras en el próximo Consejo de Ministros y remitir posteriormente al Congreso los objetivos de estabilidad presupuestaria, que deberán ser sometidos a votación parlamentaria. La intención del Ejecutivo es mantener el calendario previsto para presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2027 a la vuelta del verano.