El director de Dehesa de los Canónigos, su mujer y dos de sus hijos, son las víctimas mortales del accidente de la A-67

El accidente registrado este domingo en la Autovía de la Meseta (A-67), a la altura de Herrera de Pisuerga (Palencia), se ha saldado con la muerte de cuatro miembros de una misma familia: el director general de la bodega Dehesa de los Canónigos, Iván Sanz, su mujer y dos de sus hijos, según ha informado Ical.

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La única superviviente del siniestro es una niña de nueve años, que permanece ingresada en el Hospital Universitario de Burgos. Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Palencia a Ical, la menor se encuentra estable dentro de la gravedad.

El accidente se produjo sobre las 16:20 horas en el punto kilométrico 83 de la A-67, en sentido Palencia. Aunque en un primer momento las informaciones apuntaban a una salida de vía con varios fallecidos y una menor con vida, posteriormente se confirmó el fallecimiento de cuatro ocupantes del vehículo, de 48, 45, 17 y 14 años. La niña de nueve años fue evacuada en helicóptero medicalizado de Sacyl al Hospital Universitario de Burgos.

La principal hipótesis sobre las causas del siniestro es una posible somnolencia del conductor. Tras el accidente, la Dirección General de Tráfico (DGT) cortó temporalmente la circulación en ese tramo de la autovía en sentido Palencia, aunque la vía quedó reabierta aproximadamente una hora después.