Muere un parapentista tras sufrir una caída en Villafranca de la Sierra (Ávila)

Un hombre ha fallecido este sábado después de sufrir una caída mientras practicaba parapente en el término municipal de Villafranca de la Sierra (Ávila), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

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El suceso se produjo sobre las 14:45 horas, cuando la sala de operaciones del 112 recibió una llamada alertando de que un piloto de parapente había sufrido una caída en un descampado situado a unos 500 metros de la carretera AV-P-507. El alertante indicó que el hombre se encontraba herido de gravedad e inconsciente.

El 112 estableció una multiconferencia con Emergencias Sanitarias de Sacyl, desde donde se realizó una primera valoración telefónica y se ofrecieron indicaciones al alertante hasta la llegada de los servicios de emergencia. Asimismo, se movilizó un helicóptero medicalizado.

De forma paralela, el Centro Coordinador de Emergencias coordinó el operativo, localizó el punto exacto del accidente y envió el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermera. También fueron avisados la Guardia Civil y los Bomberos de Ávila.