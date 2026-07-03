La Junta de Castilla y León eleva a 345,8 millones de euros su paquete de medidas urgentes frente a la crisis energética e inflacionista

La Junta de Castilla y León ha actualizado su paquete de medidas urgentes, elevando el presupuesto total estimado a 345,8 millones de euros. Este plan, compuesto por 28 iniciativas estructuradas en siete bloques estratégicos, busca paliar el fuerte encarecimiento del gas y el petróleo, mitigar la inflación en los insumos de producción y amortiguar la inestabilidad del mercado provocada por los conflictos bélicos en Oriente Medio y Ucrania. El programa tiene como beneficiarios principales a familias, autónomos, empresas y al sector primario.

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El grueso de la inversión se destina al alivio fiscal y financiero de la comunidad. El bloque de reducción de la fiscalidad autonómica aumenta hasta los 164,5 millones de euros, asumiendo la Junta el 62,5 % del impacto total de las rebajas del IVA energético, la electricidad y los hidrocarburos en la región. Asimismo, se inyectan 113 millones de euros en medidas de financiación para el tejido empresarial y agrario, destacando líneas de avales de hasta 750.000 euros, carencias en préstamos de reindustrialización y el incremento al 25 % en la bonificación de seguros para jóvenes agricultores.