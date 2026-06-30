Un incendio originado poco antes de las 15:00 horas de la tarde de este martes en una vivienda de la Plaza Mayor de Moraleja del Vino ha movilizado a efectivos de Bomberos y a varias patrullas de la Guardia Civil, ante la posibilidad de que el morador del inmueble, un hombre de entre 70 y 80 años con problemas de movilidad, pudiera encontrarse en el interior. A última hora de la tarde, fuentes oficiales han confirmado que se ha encontrado un cadáver en el interior, previsiblemente del hombre que habitaba en la misma, si bien por el momento no se dispone de más datos.