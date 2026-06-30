Un incendio originado poco antes de las 15:00 horas de la tarde de este martes en una vivienda de la Plaza Mayor de Moraleja del Vino ha movilizado a efectivos de Bomberos y a varias patrullas de la Guardia Civil, ante la posibilidad de que el morador del inmueble, un hombre de entre 70 y 80 años con problemas de movilidad, pudiera encontrarse en el interior. A última hora de la tarde, fuentes oficiales han confirmado que se ha encontrado un cadáver en el interior, previsiblemente del hombre que habitaba en la misma, si bien por el momento no se dispone de más datos.
Además del fallecido se ha informado de que se ha atendido a un bombero afectado por el humo.
Un vecino de la localidad daba la voz de alarma sobre las tres menos diez de la tarde y hasta el lugar se han desplazado numerosos efectivos. Los bomberos accedieron al inmueble tras sofocar el fuego y emprendieron las labores de búsqueda, si bien estas tareas se vieron dificultadas debido a que dos de las habitaciones habían colapsado completamente como consecuencia del incendio, concluyendo las mismas con el final más trágico.
De forma paralela, las patrullas de la Guardia Civil realizaron gestiones en la localidad para tratar de averiguar si el vecino pudo abandonar la vivienda antes de que se declararan las llamas, sin éxito.
Los hechos han generado gran incertidumbre y preocupación en la zona.