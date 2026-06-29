Detenido en Soria Domenico Paviglianiti, uno de los capos más buscados de la mafia italiana

La Policía Nacional ha detenido en Soria a Domenico Paviglianiti, considerado uno de los máximos jefes de la 'Ndrangheta y uno de los capos más buscados de la mafia italiana y calabresa.

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Se trata de un referente histórico del crimen organizado en Italia, perseguido desde hace décadas por distintos cuerpos policiales europeos.

El capo de la mafia, de 65 años y considerado uno de los delincuentes más peligrosos de esta organización, se ocultaba en Soria desde hace tiempo y fue finalmente detenido el viernes 26 de junio en la capital, en el marco de una operación internacional contra las mafias italianas coordinada por Interpol. La actuación ha contado con la colaboración de las autoridades españolas y se enmarca en el refuerzo del control sobre los movimientos de miembros de la 'Ndrangheta en territorio nacional.