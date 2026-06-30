Castilla y León podrá acoger a 833 menores migrantes no acompañados

La comunidad de Castilla y León podrá acoger un máximo de 833 menores migrantes no acompañados, según ha aprobado este lunes el Consejo de Ministros, con la aprobación del real decreto por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas.

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A la cabeza se encuentra Andalucía, con 3.009 plazas, seguida de Cataluña con 2.829; Madrid con 2.471 y Valencia con 1.903, siendo estos cuatro territorios los que más capacidad tienen. Tal y como informa el Gobierno, se trata de un elemento determinante para conocer el estado de los diferentes sistemas de acogida de los territorios y para la declaración de la contingencia migratoria extraordinaria.

Esta última se aplica a aquellas Comunidades y Ciudades Autónomas que tripliquen su capacidad ordinaria, tal y como ahora sucede en Canarias, Ceuta y Melilla, según recoge la agencia Ical. Asimismo, la "actualización de la capacidad ordinaria permite prorrogar la acogida vinculante y solidaria por parte de todos los territorios del país", lo que posibilita que los niños y niñas migrantes no acompañados que lleguen a Canarias, Ceuta y Melilla sean acogidos por otras comunidades peninsulares.