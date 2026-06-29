Mañueco mantendrá esta semana un encuentro con el rey Felipe VI tras su reelección como presidente de Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco mantendrá un encuentro esta semana con el rey Felipe VI.
La reunión tendrá lugar el jueves 2 de julio en el Palacio de la Zarzuela sobre las 13:00 horas, según informa la Agencial ICAL.
El motivo de esta cita es porque Mañueco ha vuelto a ser reelegido como presidente de la Junta de Castilla y León, asumiendo así su tercer mandato después de las elecciones de este año.
Tomó posesión el pasado 11 de junio tras gobernar en la Comunidad desde 2019 cuando accedió al cargo tras alcanzar un pacto de gobierno con Ciudadanos; en 2022 inició su segundo mandato en coalición con Vox que acabó en ruptura, aunque en esta ocasión ha vuelto a tener que pactar con los de Vox para formar gobierno al no contar con la mayoría absoluta.