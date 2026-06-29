Mañueco mantendrá esta semana un encuentro con el rey Felipe VI tras su reelección como presidente de Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco mantendrá un encuentro esta semana con el rey Felipe VI.

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La reunión tendrá lugar el jueves 2 de julio en el Palacio de la Zarzuela sobre las 13:00 horas, según informa la Agencial ICAL.

El motivo de esta cita es porque Mañueco ha vuelto a ser reelegido como presidente de la Junta de Castilla y León, asumiendo así su tercer mandato después de las elecciones de este año.