La Junta refuerza el apoyo al retorno de castellanos y leoneses en el exterior

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha mantenido este viernes una reunión de trabajo con el presidente de la Confederación Internacional de Casas Regionales de Castilla y León, Fernando Guerra, y con el presidente de la Federación de Casas Regionales y Centros de Castilla y León, José Luis Bellido, para escuchar sus demandas y prioridades, y para compartir las principales actuaciones que la Junta desarrollará durante esta legislatura en materia de ciudadanía castellana y leonesa en el exterior. En la reunión se ha abordado la situación actual de los centros y casas regionales y su papel como nexo con la Comunidad.

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Durante el encuentro, González Gago ha trasladado a los representantes de ambas entidades la voluntad del Ejecutivo autonómico de seguir fortaleciendo la atención a los castellanos y leoneses que residen fuera de la Comunidad, sobre todo a aquellos que se encuentran en una situación más complicada. El consejero ha incidido en que se trata de una línea de trabajo ya iniciada en anteriores etapas, que ahora se pretende consolidar y actualizar a las nuevas realidades de la emigración.

Especialmente, se pondrán en marcha nuevas medidas orientadas a facilitar el retorno de quienes desean regresar y desarrollar su proyecto de vida en Castilla y León. Entre las actuaciones previstas figura la creación de un servicio especializado de atención al retorno a través del 012, concebido como una ventanilla permanente de información y acompañamiento para resolver trámites, orientar a los interesados y facilitar su regreso a la Comunidad. Este recurso, de carácter telefónico y telemático, pretende centralizar las consultas y evitar desplazamientos innecesarios. Tal y como ha señalado el consejero, "queremos que cualquier persona que desee regresar encuentre información, apoyo y oportunidades para hacerlo con todas las garantías".

Asimismo, la Junta reforzará el programa Pasaporte de Vuelta, ampliando las ayudas destinadas a las personas retornadas, con especial atención a los jóvenes, las familias y quienes decidan establecerse en el medio rural. Estas líneas de apoyo se conciben como una herramienta para fijar población y aprovechar la experiencia adquirida por los castellanos y leoneses en el exterior. La Consejería de la Presidencia también seguirá impulsando el programa Volver a Castilla y León, dirigido a favorecer la incorporación laboral y el emprendimiento de los castellanos y leoneses que regresan, mediante incentivos tanto para los propios retornados como para las empresas que apuesten por su contratación.

Junto a estas medidas, la Junta mantendrá su apoyo a las casas y centros de Castilla y León repartidos por España y por distintos países, entidades que desempeñan una labor esencial para conservar los vínculos de los castellanos y leoneses con su tierra de origen, difundir la cultura de la Comunidad y prestar apoyo a quienes residen fuera de ella. En ciudades como Salamanca, España, y en otros territorios donde existe una importante colectividad, estos centros actúan además como punto de referencia para las nuevas generaciones.

González Gago ha destacado que "las casas regionales son el principal punto de encuentro social y de acompañamiento de los castellanos y leoneses en el exterior, y un aliado imprescindible para mantener viva nuestra cultura y nuestras tradiciones". En este sentido, ha reiterado el compromiso de la Junta con su sostenimiento y con la colaboración en actividades culturales, sociales y de información dirigidas a la diáspora.

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La Junta también avanzará durante esta legislatura en la mejora de los canales de comunicación con la ciudadanía exterior y en la organización de encuentros y espacios de participación que permitan mantener una relación más estrecha entre las comunidades castellanas y leonesas repartidas por el mundo y la Comunidad de origen. Se pretende reforzar tanto la comunicación institucional como el contacto directo con los colectivos en el exterior.