Investigado un empleado de Correos por fingir un robo de hasta 20.000 euros en Zamora

Los hechos se remontan al pasado 8 de junio, cuando se puso en conocimiento de los agentes un supuesto atraco cometido en la oficina postal de la localidad sayaguesa. Según la denuncia presentada, un hombre armado con un cuchillo habría irrumpido en las instalaciones y, tras amenazar al empleado, se habría apoderado de una cantidad de dinero situada entre los 18.000 y los 20.000 euros.