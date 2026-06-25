Investigado un empleado de Correos por fingir un robo de hasta 20.000 euros en Zamora

La Guardia Civil de Zamora ha investigado a un trabajador de la oficina de Correos de Bermillo de Sayago como presunto autor de un delito de simulación de delito y otro de apropiación indebida de una importante cantidad de dinero, tras concluir que el robo con violencia que había denunciado nunca llegó a producirse.
Los hechos se remontan al pasado 8 de junio, cuando se puso en conocimiento de los agentes un supuesto atraco cometido en la oficina postal de la localidad sayaguesa. Según la denuncia presentada, un hombre armado con un cuchillo habría irrumpido en las instalaciones y, tras amenazar al empleado, se habría apoderado de una cantidad de dinero situada entre los 18.000 y los 20.000 euros.
El denunciante aseguró además que el supuesto asaltante contó con la colaboración de una segunda persona que le esperaba en las inmediaciones a bordo de una furgoneta roja para facilitar la huida tras cometer el robo.
Las investigaciones desarrolladas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Zamora permitieron detectar diversas contradicciones e indicios que llevaron a descartar la versión inicial de los hechos.
A medida que avanzaron las pesquisas, los agentes centraron la investigación en el propio denunciante, un trabajador de la oficina de Correos, hasta reunir los elementos necesarios para atribuirle la presunta autoría de los delitos de simulación de delito y apropiación indebida.
La Guardia Civil considera esclarecido el caso y ha puesto al investigado a disposición judicial. Con esta actuación, las diligencias relacionadas con el supuesto atraco han quedado cerradas.
La investigación concluye así que el robo con violencia denunciado en Bermillo de Sayago fue una simulación y que la importante suma de dinero supuestamente sustraída no habría sido obtenida mediante un atraco.