La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria, a disposición judicial

Durante la jornada de este martes, la Guardia Civil entraba en las dependencias municipales a raíz de una investigación que se saldó con seis detenidos, dos de ellos en Madrid y otros cuatro en la provincia soriana.

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Entre las personas arrestadas se encuentra la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, que pasará a disposición judicial mientras que el resto de detenidos gozan de libertad, según ha destacado Europapress. Según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno de Soria, tendrán que personarse en los juzgados cada vez que sean requeridas.

Cabe recordar que la investigación se inició durante la jornada de este martes, 24 de junio, momento en el que se registraron dos domicilios, además de las citadas dependencias municipales.

La investigación está dirigida por la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, a través de su Unidad Orgánica de Policía Judicial, y se lleva a instancia de la Fiscalía de la Audiencia Provincial y bajo la dirección del Tribunal de Instancia Plaza número 3.