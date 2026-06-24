Declarado un incendio en la subestación eléctrica de Hinojosa

Un incendio permanece activo desde las 12:22 horas de este miércoles en el término municipal de Hinojosa de Duero, según la información recogida por Inforcyl.

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El fuego, tal y como han referido fuentes oficiales, se localiza en la subestación de Hinojosa, dentro de la comarca de Vitigudino, cuya titularidad es de Red Eléctrica Española.

El incendio se habría originado, apuntan las primeras informaciones, por un cable; sin embargo, el suceso no habría afectado al suministro eléctrico del municipio.

Hasta el lugar, inicialmente, se han desplazado 3 efectivos de los Bomberos de la Diputación de Salamanca: un celador y dos autobombas.