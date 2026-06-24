El Centro Comercial El Tormes se vende

El Centro Comercial El Tormes, el mayor complejo comercial de Salamanca, se encuentra en fase avanzada de negociación para cambiar nuevamente de propiedad en una operación que ronda los 70 millones de euros, según informa Cinco Días. La transacción se está articulando a través de un vehículo de inversión especializado en activos comerciales, que ha situado este activo salmantino como una de sus principales operaciones de entrada en el mercado.

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El vehículo inversor, registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), fue constituido recientemente con el objetivo de movilizar hasta 300 millones de euros en inversiones inmobiliarias del sector retail. Su estrategia contempla un horizonte de inversión de ocho años y combina capital procedente de inversores con financiación mediante deuda, con el foco puesto en activos comerciales consolidados.

El Tormes, inaugurado en el año 2000 en Salamanca, cuenta con 60.000 metros cuadrados de superficie total y 22.542 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, además de alrededor de 70 establecimientos comerciales. El complejo recibe cerca de 4,5 millones de visitantes al año, lo que lo consolida como el principal espacio comercial de la provincia.

A lo largo de su historia, el centro ha cambiado de propietarios en varias ocasiones y, en los últimos años, el complejo ha experimentado también cambios en su oferta comercial, con la salida de varias firmas del sector moda como H&M, Massimo Dutti, Marypaz o Celio.