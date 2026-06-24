El San Casto comienza a renovar su césped

El Ayuntamiento de Santa de Tormes ha comenzado a realizar los trabajos de renovación del césped artificial de cara a la próxima temporada. con una inversión por parte del consistorio de 249.861 euros, se cambiará el tapete tras 15 años sin hacerse, datándose la última vez desde el año 2011.

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Para ello, se desmontará el equipamiento deportivo, para luego retirar el césped. Posteriormente se limpiará la superficie y las canaletas laterales y, en caso de ser necesario, se nivelará el terreno. Para finalizar, se colocará una banda elástica antes de extender el nuevo césped, sobre el que habrá que volver a colocar el equipamiento.

Según ha indicado Jorge Valiente, concejal de Deportes: “El césped actual no está en el estado más óptimo para entrenamientos y partidos, pero sí puede dar servicio a otros espacios que no soportan una carga tan intensa de paso y juego. Dentro de la propia intervención está prevista la instalación de parte del viejo césped en el colegio San Blas, mientras que los rollos sobrantes se guardarán a la espera de encontrarles la ubicación más idónea”.