Detenido en Salamanca un fugitivo buscado en Brasil

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a un ciudadano brasileño reclamado por las autoridades de Brasil, al cual le constaba una orden internacional de detención por delitos como tenencia de armas y municiones, delitos contra el patrimonio y malos tratos en el ámbito familiar.

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Según informa la Policía Nacional, la investigación se inició tras tener conocimiento en dependencias policiales de la ciudad que el hombre podría tener fijada su residencia en la capital salmantina.

Después de las pertinentes labores de investigación, se consiguió determinar el domicilio exacto del varón fugado, siendo éste un piso compartido en esta ciudad, en el cual hacía una vida normal e intentaba pasar desapercibido evitando de este modo los requerimientos de detención que sobre él pesaban.