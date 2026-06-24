Herido un motorista en un choque en la rotonda de Buenos Aires

A las 14:11 horas se ha registrado una colisión entre una motocicleta y un turismo en la rotonda del barrio de Buenos Aires, en la capital salmantina. El accidente se ha producido en uno de los accesos principales al barrio, en una zona de tráfico frecuente, por lo que el incidente ha provocado retenciones de tráfico.

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Como consecuencia del impacto ha resultado herido el motorista, un varón de unos 45 años, que se quejaba de dolor en el hombro y en el brazo El aviso del suceso ha llegado a través del 112, que ha activado el protocolo habitual para este tipo de siniestros.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Salamanca, agentes del Cuerpo Nacional de Polícia (CNP) y personal sanitario que han atendido al herido en el mismo punto del accidente.