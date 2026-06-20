Una caída de moto en Montemayor del Río deja herido a un motorista de 45 años

Un motorista de unos 45 años ha resultado herido este sábado tras sufrir una caída con su motocicleta en la calle Salamanca de Montemayor del Río.

Herida una mujer atropellada por una moto en la calle Alcalde Navarro González de Salamanca

Según la información recibida, el aviso se produjo a las 12:51 horas, momento en el que se alertó de la caída del vehículo. Como consecuencia del accidente, el conductor resultó herido.