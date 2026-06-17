Un motorista de 65 años, herido al sufrir una salida de vía en Peñaparda

Un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido en el cruce de la DSA-391 con la CL-526.

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Tal y como han informado fuentes oficiales, el 112 de Castilla y León habría recibido un aviso, a las 12:30 horas, alertando de la salida de vía de una moto a la altura de Peñaparda.

El motorista, de 65 años, habría resultado herido en un hombro, señalan las primeras informaciones.