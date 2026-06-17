Un motorista de 65 años, herido al sufrir una salida de vía en Peñaparda

Un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido en el cruce de la DSA-391 con la CL-526.
Tal y como han informado fuentes oficiales, el 112 de Castilla y León habría recibido un aviso, a las 12:30 horas, alertando de la salida de vía de una moto a la altura de Peñaparda.
El motorista, de 65 años, habría resultado herido en un hombro, señalan las primeras informaciones.
En el lugar se han movilizado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y recursos sanitarios para prestar asistencia in situ al varón y valorar su posible traslado al Hospital de Salamanca.