Cuatro detenidos por el robo de más de 1000 euros en productos de máquinas expendedoras

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres y una mujer como presuntos autores de un robo cometido durante la madrugada de mediados del pasado mes de abril en un establecimiento de Salamanca capital, en la calle La Alberca.

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Según han informado desde el Cuerpo Nacional de Policía, los tres varones accedieron a varias máquinas expendedoras instaladas en el local y manipularon su mecanismo interno para obtener los productos sin que el sistema detectara su caída. De este modo, lograron apoderarse de todos los alimentos y bebidas disponibles para la venta.

Mientras se producía el robo, la mujer arrestada realizaba, presuntamente, labores de vigilancia en el exterior del establecimiento.

El valor de los productos sustraídos asciende a cerca de 1.000 euros. Además, los autores ocasionaron importantes daños en las tres máquinas afectadas.

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes iniciaron una investigación que permitió identificar a los cuatro presuntos responsables del robo.

Finalmente, en la mañana del pasado 16 de junio, los sospechosos fueron localizados y detenidos. Posteriormente, fueron trasladados a dependencias policiales, donde se practicaron las diligencias correspondientes.

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