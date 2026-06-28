Hallan el cuerpo sin vida de un niño de 9 años en la playa de Las Moreras

Los servicios de emergencias han hallado el cuerpo sin vida de un niño de 9 años en la playa de Las Moreras, en Valladolid. Primeramente, se desplegó un dispositivo de búsqueda en el lugar tras ser avistado el menor por última vez a las 21:15 horas, encontrándose en las ruinas de las aceñas del Pisuerga, según fuentes consultadas por la agencia Ical.

Publicidad Publicidad

Más tarde, tanto la Policía Local de Valladolid como los bomberos del parque de la ciudad vallisoletana se han desplegado hasta el lugar de los hechos para iniciar la búsqueda del menor en los entornos del río.