Hallan el cuerpo sin vida de un niño de 9 años en la playa de Las Moreras

Los servicios de emergencias han hallado el cuerpo sin vida de un niño de 9 años en la playa de Las Moreras, en Valladolid. Primeramente, se desplegó un dispositivo de búsqueda en el lugar tras ser avistado el menor por última vez a las 21:15 horas, encontrándose en las ruinas de las aceñas del Pisuerga, según fuentes consultadas por la agencia Ical.
Más tarde, tanto la Policía Local de Valladolid como los bomberos del parque de la ciudad vallisoletana se han desplegado hasta el lugar de los hechos para iniciar la búsqueda del menor en los entornos del río.
Además, se activó también el centro coordinador de emergencia de Protección Civil, además de movilizarse la Asociación de Salvamento y Rescate de Castilla y León, unidad especializada en actividades subacuáticas; y el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para atender a familiares.