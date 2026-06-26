El consejero de Agricultura se compromete a reducir la burocracia y reforzar el apoyo a la industria agroalimentaria

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha mantenido su primera reunión con VITARTIS, donde ha reafirmado su compromiso de mantener un diálogo permanente con la industria agroalimentaria y reducir la burocracia que frena su desarrollo.

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Durante el encuentro, Pino anunció el impulso a la innovación, el apoyo a las exportaciones, la creación de nuevas figuras de calidad y la elaboración de un calendario de ayudas para dar mayor previsión al sector.