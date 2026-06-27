Vecinos denuncian una plaga de cucarachas en las escaleras de acceso al puente peatonal de Huerta Otea

Vecinos de Salamanca han trasladado a la redacción una fotodenuncia en la que alertan de la presencia de una supuesta plaga de cucarachas en la zona de Huerta Otea, concretamente en las escaleras de acceso al puente peatonal situado en la calle Jerónimo Münzer.
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Las imágenes enviadas muestran varios ejemplares de estos insectos en distintos puntos del entorno, lo que ha generado preocupación entre los usuarios habituales de la zona, que denuncian la falta de limpieza y piden una intervención inmediata.