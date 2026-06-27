Un incendio forestal en La Bouza moviliza doce medios de extinción

Un incendio forestal se ha declarado este sábado entrre el término municipal de La Bouza, en la comarca de Ciudad Rodrigo y Escarigo, Portugal.El aviso se recibió a las 12:17 horas, momento en el que se activó un operativo formado por doce medios de extinción para trabajar en el control de las llamas.
Entre los recursos movilizados destacan cuatro hidroaviones. Además de una cuadrilla terrestre, dos camiones autobomba, tres agentes medioambientales y dos unidad de bomberos forestales.
Por el momento, no han trascendido las causas que originaron el incendio ni la superficie afectada. Los equipos desplazados continúan actuando sobre el terreno con el objetivo de frenar el avance del fuego y evitar su propagación.