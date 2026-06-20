Un incendio forestal obliga a desplegar medios de extinción en Aldeatejada

Los servicios de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León continúan actuando en un incendio declarado este sábado en el municipio salmantino de Aldeatejada. El aviso del fuego se registró a las 18:02 horas y, varias horas después, el incendio seguía activo.
Hasta la zona se han desplazado distintos recursos del operativo autonómico, entre ellos un agente medioambiental, una autobomba y un medio de apoyo, que permanecen trabajando para contener el avance de las llamas.
Por el momento, los técnicos siguen delimitando el perímetro afectado, por lo que todavía no existe una estimación oficial de las hectáreas dañadas. Tampoco se ha concretado qué proporción corresponde a terreno forestal, áreas de matorral, pastizales, superficie arbolada o zonas agrícolas.