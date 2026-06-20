El incendio de un vehículo en un taller de Ledesma moviliza varias dotaciones de Bomberos

Durante la noche de este pasado viernes, los bomberos de Ledesma han intervenido en el incendio de un vehículo originado en un taller del citado municipio, declarado alrededor de las 23:00 horas.

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Asimismo, también intervinieron efectivos del Parque de Bomberos de Vitigudino, desplazados también hasta el lugar para apoyar las labores de extinción.

Incendio en un taller en Ledesma. Asociación de Bomberos de Ledesma

Gracias a la rápida actuación de los equipos movilizados, la situación pudo ser controlada y el incendio quedó extinguido con seguridad, evitando que las llamas se propagaran a otras dependencias del taller.